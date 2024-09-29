Фильмы про дальнобойщиков — редкие, культовые, любимые!

Блогер составил перечень самых интересных фильмов про дальнобойщиков

Предлагаем вам видеодайджест по очень интересным фильмам и сериалам, связанным с профессией дальнобойщика. В подборке есть однозначные хиты, которые вы в свое время наверняка засмотрели до дыр – и не прочь посмотреть еще раз.

Но с этими блокбастерами соседствуют куда менее известные фильмы, которые в свое время гремели, а ныне оказались забыты. А некоторые – и вовсе не добрались до широкого проката и остались объектом любви небольшой горстки посвященных.

Стервятники на дорогах

18 колес правосудия

Семь жен одного холостяка

Контрабандисты

Шепот дороги ужасов

Крутые водилы

Изо всех сил

Ничего себе поездочка

Лекарство для Веры

Да, кто не помнит Слая в роли шофера в роуд-муви «Изо всех сил»? Или трэша, творившегося в триллере «Ничего себе поездочка»? Но держим пари, что солидная часть вышеприведенного списка окажется для вас приятным открытием. Смотрим анонс всех картин и – выбираем понравившийся фильм на вечер!

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Источник: ПРО Технику