Фильмы про дальнобойщиков — редкие, культовые, любимые!

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Но с этими блокбастерами соседствуют куда менее известные фильмы, которые в свое время гремели, а ныне оказались забыты. А некоторые – и вовсе не добрались до широкого проката и остались объектом любви небольшой горстки посвященных.

  • Стервятники на дорогах
  • 18 колес правосудия
  • Семь жен одного холостяка
  • Контрабандисты
  • Шепот дороги ужасов
  • Крутые водилы
  • Изо всех сил
  • Ничего себе поездочка
  • Лекарство для Веры

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Да, кто не помнит Слая в роли шофера в роуд-муви «Изо всех сил»? Или трэша, творившегося в триллере «Ничего себе поездочка»? Но держим пари, что солидная часть вышеприведенного списка окажется для вас приятным открытием. Смотрим анонс всех картин и – выбираем понравившийся фильм на вечер!

Источник: ПРО Технику

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
29.09.2024
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