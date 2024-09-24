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Цифровизация транспорта: по трассам России начнут курсировать беспилотные грузовики

Глава Минтранса Старовойт: В 2025 году на ЦКАД запустят движение беспилотников

Запуск движения беспилотного грузового транспорта по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) запланирован на 2025 год, а по трассе М-12 «Восток» – на 2026 год. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

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«Запуск беспилотных грузовиков на трассе М-11 оказался успешным, планируем расширить географию на ЦКАД в 2025 году и М-12 в 2026 году», – написал глава Минтранса в своем Telegram-канале.

Я не плачу штрафы — и что вы мне сделаете?

Правительство РФ в августе 2024 года внесло трассы М-12 и ЦКАД в экспериментальный правовой режим, в рамках которого предусмотрен запуск беспилотных грузоперевозок.

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Накануне вице-премьер Виталий Савельев в ходе форума «Цифровая транспортация» дал старт движению грузового транспорта в беспилотном режиме по всему маршруту федеральной трассы М-11 «Нева».

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Источник: t.me/roman_starovoyt

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 6
24.09.2024
Фото:АГН «Москва»
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