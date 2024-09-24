Россияне скупают эти автомобили: самые популярные модели

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«Авито Авто»: спрос на гибриды и электромобили в РФ вырос в четыре раза

В России зафиксирован резкий рост спроса на электрокары и гибриды. Так, летом 2024 года интерес к таким авто вырос в четыре раза по сравнению с тем же периодом 2023-го, сказано в исследовании «Авито Авто». Продажи «электричек» на площадке выросли на 80% за тот же срок.

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По сравнению с весной 2024 года интерес с гибридам увеличился на 19%, к электромобилям — на 11%.

Объявлений также становится больше. Гибриды стали продавать в 3,4 раза чаще по сравнению с летом предыдущего года и на 12 процентов чаще по сравнению с весной нынешнего.

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Среди гибридов наиболее популярен кроссовер LiXiang (он же Li Auto) L9 с долей в 14% при средней стоимости 8,4 млн рублей. Второе место тоже занимает LiXiang с кроссовером L7 (13%). Далее следует Voyah Free с 9,5-процентной долей.

Среди электрокаров наибольшим спросом пользовались Zeekr 001, Xiaomi SU7 и Zeekr X.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
24.09.2024
Фото:Unsplash
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