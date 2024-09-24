Стало известно, когда на рынок России выйдет 7-местная версия Lada Largus
Дмитрий Костромин: АВТОВАЗ начнет выпуск семиместного Lada Largus в конце года
Вице-президент по продажам и маркетингу концерна АВТОВАЗ Дмитрий Костромин рассказал, как оценивает перенос Lada Largus в Ижевск.
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«Выражаю слова благодарности команде, которая сделала невероятную работу по очень оперативному переносу и развертыванию выпуска модели в Ижевске. Также нужно сказать спасибо инжинирингу и закупкам – они по сей день трудятся по локализации и замене компонентной базы. Ведется глобальная работа. Уже выпущено более 10 тысяч машин, 3500 автомобилей уже продано», – сказал он.
Костромин выразил надежду, что компании удастся выйти на те объемы реализации модели, которые были ранее. Он отметил, что Largus является уникальным автомобилем по характеристикам. У него есть свои поклонники как среди частных, так и среди корпоративных клиентов.
«Семиместную версию модели мы ожидаем в четвертом квартале. Как и кроссовую», – заметил топ-менеджер.
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Источник: «Российская газета»
Фото:АВТОВАЗ
24.09.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus ()
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+22