#
МолнияНовый штрафГде сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Шипы или фрикционка? Ежегодный спор объявляется открытым!
24 сентября
Шипы или фрикционка? Ежегодный спор объявляется открытым!
«За рулем» рассказал о шинах Gislaved,...
Lada Niva Legend
24 сентября
Аналитики подсчитали расходы на владение популярным российским внедорожником
Агентство НАПИ: владение Lada Niva Legend в год...
В этих регионах продажи машин в августе превысили показатели прошлого года — список
24 сентября
В этих регионах продажи машин в августе превысили показатели прошлого года — список
Автостат Инфо опубликовал топ-10 регионов РФ с...

Стало известно, когда на рынок России выйдет 7-местная версия Lada Largus

Дмитрий Костромин: АВТОВАЗ начнет выпуск семиместного Lada Largus в конце года

Вице-президент по продажам и маркетингу концерна АВТОВАЗ Дмитрий Костромин рассказал, как оценивает перенос Lada Largus в Ижевск.

Почитать еще: Я не плачу штрафы — и что вы мне сделаете?

«Выражаю слова благодарности команде, которая сделала невероятную работу по очень оперативному переносу и развертыванию выпуска модели в Ижевске. Также нужно сказать спасибо инжинирингу и закупкам – они по сей день трудятся по локализации и замене компонентной базы. Ведется глобальная работа. Уже выпущено более 10 тысяч машин, 3500 автомобилей уже продано», – сказал он.

Я не плачу штрафы — и что вы мне сделаете?

Костромин выразил надежду, что компании удастся выйти на те объемы реализации модели, которые были ранее. Он отметил, что Largus является уникальным автомобилем по характеристикам. У него есть свои поклонники как среди частных, так и среди корпоративных клиентов.

«Семиместную версию модели мы ожидаем в четвертом квартале. Как и кроссовую», – заметил топ-менеджер.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: «Российская газета»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
24.09.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Largus ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+22