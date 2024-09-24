В России появился новый 200-сильный «кореец» по цене Москвича

Россию привезли из КНР новые седаны Hyundai Lafesta по цене от 2,5 млн рублей

В Россию продолжают поставлять из Китая новые седаны Hyundai Lafesta по цене от 2,5 млн рублей. Для сравнения, седан Москвич 6 в комплектации «Бизнес» со 174-сильным мотором и 6-ступенчатым роботом стоит 2 976 000 рублей, а в топовой версии «Техно» – 3 116 000 рублей.

Hyundai Lafesta

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За 2,5 млн рублей новую Hyundai Lafesta в предмаксимальной комплектации продает частник из Казани. Несколько аналогичных автомобилей «под ключ» и со всеми документами продают в Набережных Челнах по цене от 2 549 000 до 2 695 000 рублей.

Интерьер Hyundai Lafesta

Все седаны оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором T-GDI, отдача которого составляет 200 л.с. и 253 Нм крутящего момента, и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

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Источник: Автоновости дня