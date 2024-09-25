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По просьбам жителей: организованы рейды против нарушивших парковку автовладельцев

МАДИ: В Москве усилят контроль за соблюдением правил парковки на пяти улицах

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят патрулирование на пяти улицах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомство поступают многочисленные сообщения от жителей Москвы о том, что на этих улицах автовладельцы нарушают ПДД, паркуя машины не только на тротуарах, но даже под запрещающими знаками.

Заместитель мэра Москвы в Правительстве столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напоминает, что машины под запрещающими знаками или на тротуарах мешают другим автомобилям, спецтехнике и пешеходам, а также загораживают обзор.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

Круглосуточный контроль за такими нарушениями позволяет сократить аварийность. Просим водителей быть внимательными и парковаться только в разрешенных местах. Мы повышаем безопасность дорожного движения, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин.

Начиная с 26 сентября инспекторы МАДИ будут чаще проверять участки следующих улиц Москвы:

  • Снежная улица;
  • Территория Ленинские Горы, 1;
  • улица Грекова;
  • улица Авангардная;
  • Новофилевский проезд.

Если у вас есть информация о неправильной парковке, можно сообщить об этом в МАДИ по номеру телефона: 8(495)540-76-56.

Напомним, за нарушение правил парковки автовладельцу выпишут штраф в размере три тысячи рублей.

Источник: пресс-служба МАДИ

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
25.09.2024
Фото:АГН «Москва»
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