Средняя стоимость ОСАГО снизилась в России

Средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году составляет 6,5 тыс. рублей

В России средняя стоимость полиса ОСАГО для водителей категории В составляет 6,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

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Уточняется, что динамика средней цены к 2023 году составила −7%.

Специалисты сервиса отмечают, что в декабре средняя цена полиса ОСАГО может уменьшиться еще на 500 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

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Источник: ТАСС