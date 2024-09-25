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Средняя стоимость ОСАГО снизилась в России
25 сентября
Средняя стоимость ОСАГО снизилась в России
Средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году...
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Средняя стоимость ОСАГО снизилась в России

Средняя цена полиса ОСАГО в 2024 году составляет 6,5 тыс. рублей

В России средняя стоимость полиса ОСАГО для водителей категории В составляет 6,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики финансового маркетплейса «Сравни».

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Уточняется, что динамика средней цены к 2023 году составила −7%.

Специалисты сервиса отмечают, что в декабре средняя цена полиса ОСАГО может уменьшиться еще на 500 рублей.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.09.2024
Фото:Depositphotos
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