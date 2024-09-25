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В России заканчиваются запасы китайских машин

«Ъ»: дилеры снизили закупки китайских автомобилей накануне их подорожания

В ожидании подорожания машин на фоне повышения утильсбора и прогнозируемого снижения спроса на них дилеры перестали наращивать складские запасы новых китайских автомобилей.

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В компании «Газпромбанк Лизинг» сообщили, что к концу сентября складские запасы новых китайских легковых машин у дилеров и импортеров упали до 60 тыс. штук против рекордных 94 тыс. штук, хранящихся на складах в феврале.

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Директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов рассказал, что снижение запасов наблюдается из-за активной распродажи машин, завезенных в конце прошлого года и начале нынешнего, а также прогнозируемого падения потребительской активности из-за увеличения ставки ЦБ и утилизационного сбора на автомобили. Из-за этого дилеры отказались от затоваривания складов.

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Источник: «Коммерсантъ»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
25.09.2024
Фото:Depositphotos
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