Начался серийный выпуск новой модели Lada
В Ижевске началось серийное производство Lada e-Largus. Электромобиль будет продаваться по цене от 2,99 млн рублей за базовую комплектацию фургона с учетом государственной субсидии, рассказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
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Госсубсидия в размере 35% стоимости, но не более 925 тыс. рублей предоставляется покупателям российских электрокаров только в рамках программы льготного автокредитования. Без учета этой скидки Lada e-Largus будет стоить 3,9 млн рублей.
О старте продаж будет объявлено отдельно. e-Largus будет выпускаться в виде 5-местного универсала, а также фургона. Для пассажирской версии запас хода составляет 420 км, грузовая доступна в двух вариантах, с одним или двумя аккумуляторами. Запас хода фургона равен 320 или 400 км.
Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: РИА Новости