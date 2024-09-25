Найдено решение проблемы с запчастями для машин из Европы

В Татарстане создадут центр запчастей для европейских грузовиков

Крупный дистрибьютор и производитель запчастей KCS «Кочасланлар» планирует создать в Татарстане логистический центр, располагающий полным ассортиментом запасных частей для грузовиков европейских марок. Об этом на форуме производителей запчастей в Казани сообщил генеральный директор этой турецкой компании Мурат Турхан.

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На форум Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Турции OIB привезла 20 автопроизводителей. Среди этих компаний – поставщики элементов кузова, трансмиссии, систем кондиционирования для пассажирской техники и другие.

Пока планам мешает глобальная проблема в торговле между Россией и Турцией: сейчас есть сложности с банковскими переводами. Турецкая сторона на форуме выразила надежду, что проблема решится на грядущей встрече президентов обеих стран.

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Источник: Реальное время, Автопоток