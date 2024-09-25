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Названы лучшие дизельные кроссоверы и внедорожники

Эксперты HotCars перечислили лучшие SUV с дизельным двигателем в 2024 году

Эксперты HotCars назвали лучшие дизельные кроссоверы и внедорожники в 2024 году. Лидером стал Chevrolet Tahoe 2024 модельного года, средняя цена этого автомобиля составляет 59 190 долларов (5,5 млн рублей по текущему курсу). Это один из самых экономичных дизельных внедорожников. Уже в начальной комплектации автомобиль имеет шесть динамиков аудиосистемы, передние сиденья с электроприводом, трехзонный климат-контроль, а также набор систем активной безопасности и помощи водителю.

Chevrolet Tahoe
Chevrolet Tahoe

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На второй строчке Chevrolet Suburban 2024 года по цене 62 190 долларов (5,8 млн рублей). В стандартной комплектации он имеет 18-дюймовые колесные диски, светодиодную оптику, а также информационно-развлекательную систему с большим сенсорным дисплеем.

Chevrolet Suburban
Chevrolet Suburban

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На третьем месте GMC Yukon 2024 года, дизельная версия которого сейчас стоит в среднем 61 190 долларов (5,7 млн рублей). Среди опций этого автомобиля руль с кожаной отделкой, информационно-развлекательная система и прочее. Внутри три ряда сидений, вмещающих до восьми пассажиров. Однако, несмотря на довольно роскошную комплектацию, даже версии Yukon Denali и Denali Ultimate не идут в сравнение с роскошью, которую демонстрирует Cadillac Escalade.

GMC Yukon
GMC Yukon

Лучшие дизельные кроссоверы и внедорожники

  • 1. Chevrolet Tahoe
  • 2. Chevrolet Suburban
  • 3. GMC Yukon
  • 4. GMC Yukon XL
  • 5. Cadillac Escalade
  • 6. Cadillac Escalade ESV

Chevrolet Tahoe
Chevrolet Suburban
GMC Yukon

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

Источник: HotCars

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Chevrolet | GMC
Количество просмотров 3
25.09.2024
Фото:Unsplash | Chevrolet | GMC
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