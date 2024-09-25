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С упором на мировой рынок: известна дата дебюта нового компактного кроссовера

В Сети появились тизеры нового кроссовера Leapmotor B10 по цене от ₽ 1,3 млн

Китайский автоконцерн Leapmotor, 20% акций которого принадлежат Stellantis, презентовал первые официальные тизеры нового компактного кроссовера B10 2025. Дебют новинки состоится в рамках автосалона во французском Париже 14 октября. Этой новинкой Leapmotor заявил о расширении своего присутствия на мировом авторынке.

Leapmotor B10
Leapmotor B10

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Несмотря на то, что в модельном ряду Leapmotor уже пять моделей для китайского рынка, на глобальный рынок вышли только две из них. Это городской автомобиль T03 и кроссовер C10, B10 стал третьим, его разработали специально под предпочтения европейцев.

Leapmotor B10
Leapmotor B10

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Несмотря на камуфляж, на тизерах можно разглядеть тонкие ДХО под капотом и круглые фары в бампере. B10 получил выдвижные дверные ручки, улучшающие аэродинамику. О силовой установке пока нет подробной информации, но судя по тому, что у кроссовера есть зарядный порт, B10 будет электрическим. Хотя это может быть и гибрид с увеличенным запасом хода.

Leapmotor B10
Leapmotor B10

Что касается стоимости, ожидается, что в Китае она будет варьироваться от 100 до 150 тыс. юаней (1,3-1,9 млн рублей по актуальному курсу).

Источник: carnewschina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 2
25.09.2024
Фото:CarNewsChina
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