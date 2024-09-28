Огромный запас хода, отменная динамика, все удобства – возможно, лучший кемпер!

Thor Industries показала подключаемый гибридный фургон с запасом хода 805 км

Похоже, кто-то наконец решил проблему большого расхода топлива на крупных автодомах – это всегда мешает, когда отправляешься в длительное «плаванье» на своем сухопутном корабле. Компания Thor Industries (США) показала кемпер, построенный по схеме подключаемого гибрида. И здесь эта схема оказалась очень уместной.

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Кемпер Thor Industries

В прототипе использована платформа Harbinger Motors с аккумуляторной батареей на 140 кВт*ч и бензиновым «удлинителем хода» без связи с ведущими колесами (они приводятся электромоторами) и солнечными панелями на крыше. На запасах батареи можно протянуть всего 150 миль, но вся комбинация вкупе дает вам впечатляющие 500 миль – это около 805 км.

Благодаря 800-вольтовой архитектуре, гибридный фургон Thor способен быстро заряжаться постоянным током – хотя насколько быстро, компания пока не сообщает. Кроме того, имеется возможность обратной двунаправленной зарядки V2L, которая может служить резервным источником питания для вашего дома.

Параметры «удлинителя хода» также не приводятся, зато сообщается, что гибридная установка наделит машину отличной динамикой – по словам представителя компании, крутящий момент в два раза превышает тот, что развивают дизели, обычно ставящиеся на подобные машины.

Шасси у машины тоже довольно прогрессивное: передняя подвеска – на двойных поперечных рычагах, а рулевое управление реализовано по схеме «steer-by-wire», то есть по проводам, без жесткой связи с колесами... Материнская компания Airstream рассчитывает начать продажи автодомов Thor уже в следующем году. В США, разумеется.

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Источник: Motor1