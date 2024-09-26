Стало известно, какие новые модели Knewstar появятся в России

Еще три модели бренда Geely переименуют для российского рынка в Knewstar

В ближайшие несколько лет российская линейка нового автобренда Knewstar пополнится тремя моделями. Они будут созданы на базе уже известных в РФ автомобилей компании Geely, пишет издание «Китайские автомобили» со ссылкой на внутреннюю презентацию харбинского предприятия Yufun Auto.

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Уточняется, что к уже продающемуся в РФ Knewstar 001 (бывший купе-кроссовер Geely Tugella) добавятся еще два кроссовера и седан.

До конца текущего года на предприятии в Харбине начнут собирать вседорожник с внутризаводским индексом G12. Издание предполагает, что им окажется автомобиль Geely Atlas с переработанным оформлением передней части. В РФ он будет продаваться как Knewstar 002: данная новинка была официально анонсирована представителями бренда в рамках премьеры кросс-купе 001.

Knewstar 001

В 2025 году аналогично переработают и модель Geely Monjaro, которая поступит в продажу под названием Knewstar 003, а главным кандидатом на седан в линейке нового бренда назван Geely Preface.

Вероятно, изменения при переводе под новый бренд затронут только экстрьер машин: силовые установки будущих новинок должны остаться теми же, что и у актуальных моделей Geely.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: «Китайские автомобили»