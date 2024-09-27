С заботой о людях: московские водители смогут не платить за парковку в центре

С 1 ноября водителям Москвы будет доступна парковка за 0 рублей в центре города

В Москве завершается тестирование пилотного проекта динамического тарифа, и уже с 1 ноября 2024 года им смогут воспользоваться все автовладельцы столицы. Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса.

По словам представителей ведомства, в период тестирования стоимость стоянки неоднократно снижалась до 0 рублей. Другими словами, автовладельцы оставляли машину на платной парковке и ничего не платили за это.

«Набор пилотных улиц останется прежним: Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар. Для этих пяти улиц стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и варьироваться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час», – уточнили в Дептрансе.

Отмечается, что эти условия сохранятся на протяжении всего действия пилотного проекта, затем регламент доработают с учетом обратной связи от водителей. В Дептрансе подчеркивают, что динамический тариф позволит автовладельцам заранее выстраивать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки.

Кроме того, у них будет понимание, где и в какое время суток на парковке будет больше свободных мест, а тариф – дешевле. В целом, проект самым положительным образом скажется на балансе загруженности парковочных мест, заверили в ведомстве.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: пресс-служба Дептранса