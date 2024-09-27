Как дела у нашего автопрома прямо сейчас? Разбираемся с цифрами!

В августе заводы в РФ выпустили на 5,2% больше легковых авто, чем год назад

С января по август в России было выпущено 442 тысячи легковых автомобилей – это на 47,2% превысило показатель аналогичного периода прошлого года (АППГ). Если смотреть конкретно по августу, то по отношению к прошлогоднему показателю рост составил 5,2%. Однако в сравнении с июлем 2024 года, когда было выпущено 58,2 тысячи легковых авто, темпы производства немного упали – на 12,6%.

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По грузовикам картина сходная: за январь август-российские производители выпустили 122 тысячи грузовиков, что в сравнении с низкой базой аналогичного периода прошлого года дает прирост на 13%. Сравнивая выпуск в августе, также видим рост: в этом году объемы больше на 4,9%, чем в прошлом году. Однако на 11,1% меньше, чем в минувшем июле.

А вот автобусы в августе собирались менее активно и в сравнении с прошлым годом, и в сравнении с июлем 2024-го – спад на 24,5% и на 37,3% соответственно. Однако по полному объему за январь-август этот год все равно можно записывать в плюс: производство автобусов выросло на 18,1%, до 9,8 тысячи.

Показатели по производству двигателей внутреннего сгорания растут по всем статьям: в августе выпущено на 21,8% больше ДВС, чем годом ранее, и на 6,8% больше, чем в июле. А за восемь месяцев 2024 года собрали 146 тысяч моторов, что на 13,1% больше, чем в АППГ.

Еще более внушительный рост показывает выпуск кузовов для транспорта: в августе он подскочил на 41,4% по отношению к прошлогоднему показателю и был на 1,8% больше, чем в июле. При этом с начала года производство двигателей составило 29,1 тысячи штук – плюс 35,8% по сравнению с январем-августом 2023-го.

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Источник: Интерфакс