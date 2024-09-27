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На закрытой презентации показали новые модели кроссовера и купе с полным приводом

Премиальный бренд Exlantix узнал о приоритетах россиян при покупке премиум-авто

Бренд премиальных автомобилей Exlantix перед выходом на авторынок России презентовал в закрытом формате предсерийные модели и выяснил предпочтения потенциальных клиентов. В исследовании приняли участие более 200 человек, сообщили в пресс-службе компании.

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Exlantix ET
Exlantix ET

На презентации показали полноразмерный кроссовер ЕТ и четырехдверное купе ES, построенные на платформе Е0Х. Полноприводные автомобили оснащены мощными электромоторами, интеллектуальной пневмоподвеской IAS и системой CDC.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Команда инженеров и дизайнеров Exlantix продолжают совершенствовать продукт, и обратная связь дает нам ключевую информацию для адаптации и подготовки моделей. Например, в ответ на запросы рынка, мы приняли решение перенести старт продаж бренда Exlantix на 2025 год для того, чтобы предложить нашим клиентам линейку продуктов, включающую гибридные версии», – рассказал директор бренда Exlantix в России Гу Шуай.

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Ключевой моделью для России станет полноразмерный кроссовер ЕТ с последовательной гибридной установкой. В ходе исследования выяснилось, что 43% респондентов скорее сделают выбор в пользу SUV, при этом 34% участника опроса высказались за разнообразие в линейке. Благодаря универсальности кроссоверы являются фаворитами у россиян тем более, что запаса хода электробатареи в 43 кВт*ч, заряжаемой турбодвигателем объемом 1,5 л хватит на 1238 км.

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Также российские покупатели одним из важных аспектов при покупке автомобиля премиум-класса указали на качество отделки интерьера (88%).

В топ три ключевых функций вошел и «зимний пакет», поэтому все модели Exlantix обязательно тестируются в условиях низких температур в том числе. А в списке оснащения есть подогрев форсунок, лобового стекла, руля и всех сидений. Поклонники Exlantix ES назвали очень важной опцией матричные дисплеи.

Exlantix ES
Exlantix ES

Представители бренда заверили, что продолжат исследование в части предпочтений россиян в рамках подготовки к запуску на рынок своих моделей Exlantix.

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Источник: пресс-служба Exlantix

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Светлана Тарасенко
Фото:пресс-служба Exlantix
Количество просмотров 10
27.09.2024
Фото:пресс-служба Exlantix
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