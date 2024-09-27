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Эксперт Ковалев объяснил, почему у Knewstar 001...

На рынке России появился конкурент Exeed RX и Changan CS85 Coupe

Эксперт Ковалев объяснил, почему у Knewstar 001 почти нет конкурентов в России

Прямых конкурентов у нового автомобиля Knewstar 001 на рынке России практически нет, потому что сегмент фастбек-кроссоверов не так распространен в нашей стране. Таким мнением поделился руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев

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Он выразил, мнение, что с целью ухода от санкций бренд Geely распределил модели между двумя марками. Автомобили массового сегмента представляют Belgee, а более дорогие модели – Knewstar.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Knewstar 001 – это фактически та же Geely Tugella. Поэтому по потенциалу продаж эта модель примерно идентична ранее представленному на рынке кросс-купе. Ожидается, что объем ее продаж составит в диапазоне 1-2 тысячи автомобилей в месяц. Прямых конкурентов у Knewstar 001 немного, поскольку сегмент фастбек-кроссоверов не так распространен в России. Среди конкурентов можно отметить более крупные Exeed RX и Changan CS85 Coupe», – подчеркнул эксперт.
Knewstar 001
Knewstar 001

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Ковалев предположил, что в обозримом будущем модельный ряд Knewstar расширится компактными и среднеразмерными кроссоверами, а также седаном. Потенциальная аудитория марки Knewstar совпадает с текущими пользователями моделей Geely на платформе CMA. В основном, это представители среднего класса, проживающие в мегаполисах, резюмировал Ковалев.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Knewstar
Количество просмотров 4
27.09.2024
Фото:Knewstar
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