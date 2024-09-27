Сотруднику автозавода суд на год ограничил доступ к конфиденциальной информации

Суд Тольятти вынес приговор инженеру-конструктору АВТОВАЗа за ущерб в ₽5,5 млн

Суд Автозаводского района города Тольятти вынес приговор в отношении инженера-конструктора отечественного производителя АВТОВАЗ, назначив выплату штрафа в размере 300 тыс. рублей. О наказании сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

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«Установлено, что инженер-конструктор АО "АВТОВАЗ" предоставила третьим лицам доверенные ей по работе сведения, составляющие коммерческую тайну, что нанесло ущерб автомобилестроительной компании в особо крупном размере – более 5,5 млн рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело в отношении виновной было возбуждено по ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну). Кроме выплаты штрафа женщине в течение года запрещено выполнять работу с защищаемой законом информацией.

Следствие установило, что виновная нанесла ущерб предприятию на сумму более 5,5 млн рублей, передав третьим лицам конфиденциальную информацию.

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Источник: ТАСС