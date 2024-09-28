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Редкий швейцарский вездеход продают в России по цене «буханки»

В России найден в продаже вездеход Steyr Puch Pinzgauer 710K за 1,8 млн рублей

На просторах российских объявлений о продаже автомобилей появился настоящий раритет – швейцарский вездеход Steyr Puch Pinzgauer 710K 1976 года выпуска. Этот редкий экземпляр, почти не видевший дорог, предлагается по цене топовой УАЗ «буханки», что делает его невероятно привлекательным предложением для любителей внедорожной техники.

Steyr Puch Pinzgauer 710K
Steyr Puch Pinzgauer 710K

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Steyr Puch Pinzgauer 710K был разработан в конце 1960-х годов австрийским производителем Steyr-Daimler-Puch и выпускался до 2010-х годов. Эта модель, известная своей исключительной проходимостью и простотой конструкции, использовалась в армиях многих стран, в том числе и в Швейцарии, где он служил командирским транспортом для радиосвязи. Полноприводный фургон оснащён 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 86 л. с. и выделяется своей надёжностью и простотой конструкции.

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Предлагаемый в России Pinzgauer 710K находился на консервации и практически не эксплуатировался, что отражено в его пробеге – всего 860 моточасов. Машина сохранила свою оригинальную комплектацию. Вездеход оснащен портальными мостами и тремя блокировками дифференциалов. Дополнительное оборудование включает предпусковой подогреватель, пятитонную лебёдку и усиленные шины.

За этот внедорожник мечты просят 1,8 млн рублей, что сопоставимо с ценой топовой УАЗ «буханки» в комплектации «Экспедиция».

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 7
28.09.2024
Фото:Wikimedia
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