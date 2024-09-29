Как не сесть в тюрьму за груз, о котором ты не в курсе? Ford решит проблему «слепых мулов»

Ford запатентовал систему обнаружения неизвестного груза и сбора доказательств

Современные автомобили все больше напоминают миниатюрные компьютеры на колесах. Они оснащены камерами, микрофонами и датчиками, которые не только делают поездку более комфортной, но и способны предупреждать опасность. Ford идет еще дальше, создавая систему, которая защитит водителей от участия в незаконных схемах, и предотвратит «слепых мулов» – людей, провозящих наркотики через границу и не подозревающих об этом.

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Патент Ford описывает «систему обнаружения неизвестного груза и сбора доказательств», которая включает в себя:

Мониторинг массы: Изменение веса автомобиля, даже незначительное, сигнализирует системе о возможном добавлении неизвестного груза.

Анализ звуковых данных: Подозрительные звуки, например, необычный стук или шум, могут свидетельствовать о том, что кто-то пытается прикрепить к машине груз.

Сканирование радиочастот: Система может обнаружить сигналы GPS-трекеров, которые часто используют наркоторговцы для отслеживания своих «мулов».

Анализ видеозаписи: Камеры автомобиля могут зафиксировать любые подозрительные действия вблизи машины, например, если кто-то долго стоит рядом с ней.

Если система обнаружит подозрительные действия, на экране водителя появится предупреждающее сообщение. Система также запишет видео и аудио материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательства в суде.

Некоторые критики считают, что система может быть использована для незаконного слежения за гражданами. Однако Ford уверяет, что система будет использоваться только для борьбы с преступностью и не будет направлена на отслеживание законопослушных граждан.

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Источник: Motor1