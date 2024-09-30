Автомобили на замену: по какой цене ищут предложения пользователи

Чаще всего покупатели выбирают авто по той же цене или выше, чем у проданного

Аналитики Авто.ру Бизнес изучили объявления о продаже автомобилей от частных продавцов и выяснили, какие автомобили ищут на замену проданным.

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В основном, пользователи рассматривают предложения в той же ценовой категории или выше, чем у проданного автомобиля. Однако отмечается и снижение бюджета, особенно у тех, кто продал авто за более чем 5 млн рублей и ищет замену в диапазоне 3–5 млн рублей. Новые автомобили, как правило, ищут в своих регионах, в то время как подержанные – чаще на юге, в Татарстане, на Урале и в соседних областях.

Жители Москвы, планирующие приобрести автомобили в категории выше 10 млн рублей, часто обращаются к предложениям из Ленинградской области и Краснодарского края. Жители Санкт-Петербурга активно изучают предложения из Москвы, а пользователи Краснодара – из Екатеринбурга.

В Новосибирске интересуются автомобилями также из Омска и Нижнего Новгорода.

Продавцы, которые реализовали свои автомобили в ценовом сегменте от 1 до 3 млн рублей, чаще всего ищут такие же варианты. В регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, владельцы авто стоимостью от 600 тысяч до 1 млн рублей стремятся повысить класс нового автомобиля, и ищут предложения в диапазоне 5–7 млн рублей.

Продавцы премиум-автомобилей за 10 млн рублей и выше, как правило, ищут варианты в том же ценовом диапазоне.

При поиске подержанных автомобилей пользователи охотно рассматривают предложения из других городов. Бюджетные и средние модели чаще всего ищут в Татарстане, Нижегородской, Красноярской, Тюменской, Новосибирской и Свердловской областях. Премиальные автомобили от 5 млн рублей и выше обычно ищут в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Перми, Крыму и Татарстане.