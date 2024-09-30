Замена Toyota Land Cruiser: новый рамный внедорожник появился у дилеров
Внедорожники Tank 700 от Great Wall Motor заметили у столичного дилера марки до официальной презентации. Уточняется, что модель уже полностью сертифицирована, а ее официальные продажи стартуют в октябре.
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Tank 700 представляет собой рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Клиренс равен 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель данной марки на сегодня.
Автомобиль доступен с гибридной системой Hi4, состоящей из V6 3.0, электромотора и 9-ступенчатой АКП. Суммарная отдача равна 422 л.с., запас хода на электричестве достигает 95 км.
Этот атомобиль может стать заменой ушедшему с российского рынка внедорожнику Toyota Land Cruiser.
Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.
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Источник: «Китайские автомобили»