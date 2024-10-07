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Россиянам рассказали, зачем на шинах делают протектор елочкой

Эксперт Стасюк: направленные шины хорошо отводят снег и снежную кашу

Направленный симметричный рисунок шин называют еще «елочкой» или скандинавским. У такого рисунка имеется немало преимуществ при использовании зимой, рассказал глава отдела технической поддержки клиентов АО «Кордиант» (шинный кластер «Кордиант») Алексей Стасюк.

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Он отметил, что направленные шины хорошо отводят снег и снежную кашу из пятна контакта шины с дорогой за счет широких канавок и их продуманной конфигурации.

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Также при движении по скользким покрытиям на таких шинах машина лучше ускоряется и тормозит, поскольку длина рабочих кромок и ламелей, которыми шина «цепляется» за дорогу, в случае скандинавской конфигурации рисунка выше.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:PxHere
Количество просмотров 19
07.10.2024
Фото:PxHere
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