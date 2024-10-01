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В ожидании повышения цен продажи автомобилей в России бьют все рекорды

С 23 по 29 сентября в России продали рекордное количество новых авто – 41 686

С 23 по 29 сентября 2024 года в России было продано 41 686 новых легковых автомобилей. По данным агентства «Автостат», это самый высокий показатель продаж с 2022 года, что подтверждает рост интереса к новым автомобилям за последние три года.

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Ранее рекордная неделя по продажам была зафиксирована с 28 февраля по 6 марта 2022 года, когда было реализовано 38 529 автомобилей.

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На прошедшей неделе, которая в этом году стала 39-й по счету, лидером продаж осталась Lada, которая реализовала 10 335 автомобилей.

На втором месте китайский бренд Haval с 5 621 шт., а на третьем – Geely с 4 291 автомобилем, чуть опередившая Chery, который продал 4289 автомобилей. Замкнул пятерку лидеров еще один китайский производитель, Changan, с результатом 3121 экземпляр.

Эксперты «Автостата» также отмечают, что для ряда компаний это была рекордная неделя по объемам продаж. Так, Lada впервые с 2022 года преодолела отметку в 10 тыс. проданных автомобилей за одну неделю, Haval и Changan также зафиксировали свои рекорды.

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Увеличенный спрос на новые легковые авто в сентябре связан с ожиданием роста цен после повышения утилизационного сбора с 1 октября, отмечают эксперты рынка.

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Источник: «Автостат»

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Алексеева Елена
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
Количество просмотров 17
01.10.2024
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
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