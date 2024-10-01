Новый взгляд: промышленный дизайнер презентовал свой концепт культового авто

Концепт «другой» отечественной Волги-3121 показали на рендерах

Генерацию нового динамичного автомобиля Волга с фамильными чертами ГАЗ-21 и ГАЗ-3111 и современными атрибутами показал независимый промышленный дизайнер Николай Пронин. Он увидел отечественный бренд таким, каким бы мог быть седан без привлечения китайских партнеров.

Пронин подчеркнул, что за основу концепта взял классическую заднеприводную компоновку, причем по габаритам его прочтение Волги напоминает BMW 3 Series G20.

«Весь дизайн – это не прямая цитата, а эволюционный путь развития всего модельного ряда с отсылкой на отдельные элементы», – уточняет дизайнер.

Условная Волга от дизайнера Николая Пронина получила индекс 3121.

Напомним, бренд Volga возродили в 2024 году – в мае представили два кроссовера Volga – K30 и K40, а также седан Volga C40. Серийный выпуск обещали наладить до конца текущего года.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Telegram / Roolvinil_Design