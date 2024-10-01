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Новый взгляд: промышленный дизайнер презентовал свой концепт культового авто

Концепт «другой» отечественной Волги-3121 показали на рендерах

Генерацию нового динамичного автомобиля Волга с фамильными чертами ГАЗ-21 и ГАЗ-3111 и современными атрибутами показал независимый промышленный дизайнер Николай Пронин. Он увидел отечественный бренд таким, каким бы мог быть седан без привлечения китайских партнеров.

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Пронин подчеркнул, что за основу концепта взял классическую заднеприводную компоновку, причем по габаритам его прочтение Волги напоминает BMW 3 Series G20.

«Весь дизайн – это не прямая цитата, а эволюционный путь развития всего модельного ряда с отсылкой на отдельные элементы», – уточняет дизайнер.

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Условная Волга от дизайнера Николая Пронина получила индекс 3121.

Напомним, бренд Volga возродили в 2024 году – в мае представили два кроссовера Volga – K30 и K40, а также седан Volga C40. Серийный выпуск обещали наладить до конца текущего года.

Волга 3121
Волга 3121
Волга 3121
Волга 3121
Волга 3121
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Источник: Telegram / Roolvinil_Design

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Светлана Тарасенко
Фото:Telegram / Roolvinil_Design
Количество просмотров 10
01.10.2024
Фото:Telegram / Roolvinil_Design
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