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Надежный мотор 2 л и робот: этот седан заменил у нас Kia K5 и Toyota Camry

Эксперт «За рулем» рассказал, почему следует выбирать Geely Preface

Preface построен на платформе CMA, разработанной совместно с Volvo, которая также используется в популярных у нас кроссоверах Monjaro и Tugella.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
Geely Preface
Geely Preface

Этот седан D-сегмента стал заметной альтернативой популярным у нас долгое время Kia K5 и Toyota Camry. Что касается управляемости, то тут он не уступает японским и южнокорейским аналогам и значительно превосходит другие китайские модели.

Мнение специалиста

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Есть преимущество и в динамике – 2-литровый 231-сильный турбомотор позволяет разогнаться до «сотни» за 7,1 секунды. На такое не были способны даже K5 и Camry.

Цена на сегодняшний день привлекательна. За базовую версию просят 3 млн рублей. В список оснащения входят шесть подушек безопасности, обогревы ветрового стекла, руля и всех сидений, электрорегулировки водительского кресла, климат-контроль, система кругового обзора.

Полный обзор российского рынка новых среднеразмерных седанов вы найдете по ссылке.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Цепляющий дизайн, хорошее оснащение Полный привод только в топ-версии, экономия на мелочах

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Алексеева Елена
Количество просмотров 18
02.10.2024
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