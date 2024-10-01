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Отечественный автоконцерн в очередной раз повысил зарплаты

УАЗ: к концу 2024 года зарплаты сотрудников суммарно вырастут на 15,5%

Руководство льяновского автомобильного завода (УАЗ) до конца 2024 года увеличит сотрудникам заработную плану суммарно на 15,5%. Об очередном повышении рассказали в пресс-службе предприятия.

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«С 1 октября часовые тарифные ставки и должностные оклады инженерно-технических работников увеличатся на 5%. Соответствующий приказ подписан 24 сентября. Ранее также был утвержден приказ о повышении с 1 октября часовых тарифных ставок и должностных окладов основных и вспомогательных рабочих на 5%», – говорится в официальном Telegram-канале завода.

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В частности, с 1 октября 2024 года часовые тарифные ставки и оклады инженерно-технических сотрудников решено поднять на 5%. На столько же вырастут зарплаты основных и вспомогательных рабочих, уточнили представители пресс-службы.

Напомним, это не единственная стимулирующая мотивация в части повышения оплаты трудящихся: ранее руководство УАЗ повысило зарплаты на 10% текущей весной, 1 марта. В целом, за последние четыре года общая сумма роста окладной части превысила 80%.

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Источник: t.me/uaz_ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 12
01.10.2024
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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