#
МолнияНовый утильсборГде сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россиянин всегда найдет решение проблемы: эксперт о ремонте машин из Китая
1 октября
Россиянин всегда найдет решение проблемы: эксперт о ремонте машин из Китая
Эксперт Попов рассказал о готовности...
Tank 700
1 октября
Объявлена стоимость нового большого «китайца» в России
В России начались продажи нового внедорожника...
Необычное ДТП в Москве – маслкар против трактора (видео)
1 октября
Необычное ДТП в Москве – маслкар против трактора (видео)
На Киевском шоссе в Москве столкнулись Dodge...

АВТОВАЗ ответил на вопрос о возобновление производства вазовской «классики»

АВТОВАЗ рассказал, почему невозможно снова начать выпускать ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107

Некоторые автолюбители полагают, что АВТОВАЗ может и должен возобновить выпуск моделей «классического» семейства.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Как инспектор ГАИ может подвести под лишение прав заболевшего водителя

У такого мнения есть рациональное обоснование, ведь ВАЗ-2107 по-прежнему активно покупается на вторичке, на голову опережая более новые машины. Правда, причина такого лидерства устаревшей модели не в том, что она отвечает потребностям людей, а в том, что просто совпадает с их финансовыми возможностями. На АВТОВАЗе пояснили, почему выпуск вазовской «классики» сейчас невозможен.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

На то есть две причины. Первая состоит в том, что заднеприводная компоновка «классики» устарела. Передний привод на предприятии считают более технологичным и безопасным. К тому же для выпуска старых моделей уже попросту нет производственных линий и оснастки. А делать оснастку для старых моделей смысла нет.

Также ни к чему возвращать в машины карбюратор, ведь инжекторная система «более надежна, повышает характеристики автомобиля, его экологичность и ресурс». Также инжектор более прост в обслуживании и ремонте, чем карбюратор.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: telegram-канал «Поладим с Lada»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 29
01.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0