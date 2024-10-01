АВТОВАЗ ответил на вопрос о возобновление производства вазовской «классики»

АВТОВАЗ рассказал, почему невозможно снова начать выпускать ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107

Некоторые автолюбители полагают, что АВТОВАЗ может и должен возобновить выпуск моделей «классического» семейства.

У такого мнения есть рациональное обоснование, ведь ВАЗ-2107 по-прежнему активно покупается на вторичке, на голову опережая более новые машины. Правда, причина такого лидерства устаревшей модели не в том, что она отвечает потребностям людей, а в том, что просто совпадает с их финансовыми возможностями. На АВТОВАЗе пояснили, почему выпуск вазовской «классики» сейчас невозможен.

На то есть две причины. Первая состоит в том, что заднеприводная компоновка «классики» устарела. Передний привод на предприятии считают более технологичным и безопасным. К тому же для выпуска старых моделей уже попросту нет производственных линий и оснастки. А делать оснастку для старых моделей смысла нет.

Также ни к чему возвращать в машины карбюратор, ведь инжекторная система «более надежна, повышает характеристики автомобиля, его экологичность и ресурс». Также инжектор более прост в обслуживании и ремонте, чем карбюратор.

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Источник: telegram-канал «Поладим с Lada»