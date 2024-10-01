Закончилась эпоха: мировой автопроизводитель уходит из Формулы-1
Руководство французского производителя Renault приняло решение к 2026 году прекратить разработку силовых установок для Чемпионата Формула-1.
Производственный мощности завода по выпуску двигателей для чемпионата по гонкам в Вири-Шатийоне переоборудуют в инженерный центр. Таким образом, автоконцерн намерен внести свой вклад в передовые технологии будущих автомобилей Renault и Alpine.
«Деятельность в Вири будет продолжаться до конца сезона 2025 года в прежнем режиме, за исключением разработки нового двигателя», – говорится в официальном заявлении топ-менеджмента.
Отмечается, что все альтернативные проекты, выделенные для реализации в Вири, включают разработку будущего суперкара Alpine, а также работы над будущей технологией аккумуляторов и НИОКР в сфере технологий электродвигателей.
Кроме того, Вири намерен не прекращать деятельность и по другим видам присутствия Renault в автоспорте. Речь идет о программе чемпионата мира по гонкам на выносливость Alpine, а также клиентских проектах. Будут соблюдены также все договоренности в рамках партнерских соглашений для брендов Формулы E и Rally-Raid.
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Источник: reuters.com