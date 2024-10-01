#
МолнияНовый утильсборГде сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россиянин всегда найдет решение проблемы: эксперт о ремонте машин из Китая
1 октября
Россиянин всегда найдет решение проблемы: эксперт о ремонте машин из Китая
Эксперт Попов рассказал о готовности...
Tank 700
1 октября
Объявлена стоимость нового большого «китайца» в России
В России начались продажи нового внедорожника...
Необычное ДТП в Москве – маслкар против трактора (видео)
1 октября
Необычное ДТП в Москве – маслкар против трактора (видео)
На Киевском шоссе в Москве столкнулись Dodge...

Закончилась эпоха: мировой автопроизводитель уходит из Формулы-1

Renault: после сезона 2025 года производство двигателей Формулы-1 прекратится

Руководство французского производителя Renault приняло решение к 2026 году прекратить разработку силовых установок для Чемпионата Формула-1.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Как инспектор ГАИ может подвести под лишение прав заболевшего водителя

Производственный мощности завода по выпуску двигателей для чемпионата по гонкам в Вири-Шатийоне переоборудуют в инженерный центр. Таким образом, автоконцерн намерен внести свой вклад в передовые технологии будущих автомобилей Renault и Alpine.

«Деятельность в Вири будет продолжаться до конца сезона 2025 года в прежнем режиме, за исключением разработки нового двигателя», – говорится в официальном заявлении топ-менеджмента.

Отмечается, что все альтернативные проекты, выделенные для реализации в Вири, включают разработку будущего суперкара Alpine, а также работы над будущей технологией аккумуляторов и НИОКР в сфере технологий электродвигателей.

Renault RS01
Renault RS01

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Кроме того, Вири намерен не прекращать деятельность и по другим видам присутствия Renault в автоспорте. Речь идет о программе чемпионата мира по гонкам на выносливость Alpine, а также клиентских проектах. Будут соблюдены также все договоренности в рамках партнерских соглашений для брендов Формулы E и Rally-Raid.

Рекомендуем

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в октябре 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: reuters.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 16
01.10.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0