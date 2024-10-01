Россиянин всегда найдет решение проблемы: эксперт о ремонте машин из Китая
Специалисты российских автосервисов смогут эффективно перестроиться и адаптироваться для ремонта автомобилей из Китая. Таким мнением поделился независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
Он подчеркнул, что персонал на СТО обучаем, а проблема с отсутствием подходящих инструментов, как правило, решается в краткие сроки.
«Я не думаю, что это вызовет какие-то серьезные трудности. Наши люди отличаются тем, что всегда находят решение для возникших проблем», – убежден собеседник агентства.
Попов привел в пример 90-е годы, когда на рынке продавались устройства для замены сайлентблоков отечественных Жигулей без снятия рычагов. Проблема с обслуживанием китайских автомобилей в России решаема, просто она требует наработки навыков персоналом автосервисов, объясняет эксперт.
«Все остальное, связанное с продажей и обслуживанием, решается у дилера. Дилер он и есть дилер, потому что он обучен, где-то у китайцев или в Китае, как обслуживать и ремонтировать автомобили», – констатирует эксперт.
При этом Попов обратил внимание на тот факт, что ни один китайский автомобиль пока еще не проехал по территории России больше 100 тыс. километров, поэтому о крупном ремонте таких иномарок судить пока еще рано.
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Источник: riamo.ru