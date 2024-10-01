#
МолнияНовый утильсборГде сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Россиянин всегда найдет решение проблемы: эксперт о ремонте машин из Китая
1 октября
Россиянин всегда найдет решение проблемы: эксперт о ремонте машин из Китая
Эксперт Попов рассказал о готовности...
Tank 700
1 октября
Объявлена стоимость нового большого «китайца» в России
В России начались продажи нового внедорожника...
Необычное ДТП в Москве – маслкар против трактора (видео)
1 октября
Необычное ДТП в Москве – маслкар против трактора (видео)
На Киевском шоссе в Москве столкнулись Dodge...

Россиянин всегда найдет решение проблемы: эксперт о ремонте машин из Китая

Эксперт Попов рассказал о готовности специалистов СТО ремонтировать авто из КНР

Специалисты российских автосервисов смогут эффективно перестроиться и адаптироваться для ремонта автомобилей из Китая. Таким мнением поделился независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Он подчеркнул, что персонал на СТО обучаем, а проблема с отсутствием подходящих инструментов, как правило, решается в краткие сроки.

Рекомендуем
Как инспектор ГАИ может подвести под лишение прав заболевшего водителя
«Я не думаю, что это вызовет какие-то серьезные трудности. Наши люди отличаются тем, что всегда находят решение для возникших проблем», – убежден собеседник агентства.

Попов привел в пример 90-е годы, когда на рынке продавались устройства для замены сайлентблоков отечественных Жигулей без снятия рычагов. Проблема с обслуживанием китайских автомобилей в России решаема, просто она требует наработки навыков персоналом автосервисов, объясняет эксперт.

«Все остальное, связанное с продажей и обслуживанием, решается у дилера. Дилер он и есть дилер, потому что он обучен, где-то у китайцев или в Китае, как обслуживать и ремонтировать автомобили», – констатирует эксперт.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

При этом Попов обратил внимание на тот факт, что ни один китайский автомобиль пока еще не проехал по территории России больше 100 тыс. километров, поэтому о крупном ремонте таких иномарок судить пока еще рано.

Источник: riamo.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 11
01.10.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0