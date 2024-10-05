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Автомобиль и телефонный звонок стоимостью в сотню тысяч долларов

Водитель Opel отвлеклась на телефон и уничтожила Jaguar XK120 1948 года

На прошлой неделе в Австрии произошло ДТП с участием итальянских водителей Джузеппе Чербоне и Николо Боттини Бонграни, которые ехали на редком Jaguar XK120 1948 года, собираясь участвовать в гонке Mille Miglia.

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Jaguar XK120 1948 года после аварии
Jaguar XK120 1948 года после аварии

Гонщикам «посчастливилось» встретиться на дороге с женщиной, управлявшей Opel Insignia, которая отвлеклась на телефон и не заметила винтажный автомобиль, в результате чего обе машины получили серьезные повреждения.

К счастью, водители Jaguar отделались легкими травмами, однако их автомобиль теперь нуждается в капитальном ремонте и в ближайшей гонке участвовать, увы, не сможет.

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Восстановление их XK120 может занять много времени и денег. Ведь их XK120 был не обычным автомобилем. Это была одна из первых 240 моделей с алюминиевым кузовом. После этого Jaguar перешел на стальные кузова, так как это было проще для крупносерийного производства.

Возможно, до следующей гонки Mille Miglia (а она состоится через 9 месяцев) Чербоне и Бонграни удастся отремонтировать раритетный автомобиль, стоимость которого может превышать 300 тысяч долларов.

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Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Количество просмотров 3
05.10.2024
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