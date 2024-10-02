Раскрыты комплектации нового кроссовера: старт продаж скоро

Цены на новый кроссовер Geely Cityray на рынке России стартуют от 2,7 млн рублей

Китайский бренд Geely анонсировал цены на новый городской кроссовер Geely Cityray в России. Автомобиль предлагается в четырех версиях: Comfort, Luxury, Flagship и Flagship Sport. В модельном ряду марки новинка займет место между паркетниками Coolray и Atlas, сообщили в пресс-службе компании.

Стоимость Geely Cityray в базовой версии Comfort начинается от 2,7 млн рублей. Цена модели в исполнении Luxury стартует от 2,94 млн рублей, за версию Flagship заплатить придется минимум 3,06 млн рублей, а за топовую комплектацию Flagship Sport – от 3,1 млн рублей.

«Экстерьер Geely Cityray привлекает внимание спортивными акцентами, среди которых восходящие линии профиля, спойлер с интегрированным стоп-сигналом, а также сдвоенные выхлопные трубы. Дополняет стремительный образ футуристичная решетка радиатора, обрамленная дневными ходовыми огнями, расположенными по всей ширине передней части автомобиля», – уточнили в пресс-службе.

Под капотом кроссовера стоит 4-цилиндровый бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л и мощностью 147 л.с. (270 Нм), в паре с ним работает 7-ступенчатая преселективная автоматическая коробка передач с двойным «мокрым» сцеплением (7DCT). Для разгона до 100 км/ч Cityray потребуется 8,9 с, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,5 л на 100 км. В длину кроссовер составляет 4510 мм при размере колесной базы 2701 мм.

Geely Cityray

В базовой версии Geely Cityray оснащен «зимним» пакетом, также в списке оснащения 18-дюймовые диски, светодиодные фары ближнего и дальнего света, руль с регулировкой по высоте и по вылету, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, сиденье водителя с механическими регулировками в шести направлениях, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель, 13,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, аудиосистема с четырьмя динамиками, камера заднего вида и прочее.

Geely Cityray

В остальных комплектациях ко всему перечисленному включены панорамная крыша с люком, система камер кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и различные ассистенты, аудиосистема с восемью динамиками, беспроводная зарядка для мобильных устройств, 19-дюймовые диски, электрорегулировки кресел.

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Источник: пресс-служба Geely