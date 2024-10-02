Российские гонки на выносливость — большой финал!

Финал российской серии гонок на выносливость REC состоится 5 октября в Москве

5 октября Российская серия гонок на выносливость (REC) завершает сезон 2024 года. На финальном пятом этапе серии – Гран При Спортс – на стартовую решетку Moscow Raceway выйдут тридцать экипажей. Организаторы ожидают, что интригу гонке может добавить прогнозируемый дождь, ведь весь сезон серии прошел при жаркой и сухой погоде. В то же время, самые интересные гонки часто случаются именно при дожде, даже самом незначительном.

«Я всегда говорил, чтобы гонка Формулы-1 была интересной, нужен дождь и/или масло на трассе. Это можно сказать и о любых других кольцевых гонках», – отметил учредитель серии REC Игорь Ермилин.

В личном зачете REC 2024 среди более ста пилотов серии этого года, набравших очки за сезон, идет плотная борьба. Список возглавляют пилоты команды Sportсar Racing Team Виталий Ларионов и Иван Щербаков, Команда в нынешнем сезоне выставила на старт три экипажа в двух классах. В то же время, следующие за ними по очкам тридцать пилотов других экипажей имеют очень небольшой отрыв, и все шансы значительно улучшить свои позиции в личном зачете после пятого этапа серии.

В классе CN Pro судьба победы явно не решена. Шансы высоки у экипажа № 111 Blackthorn (чей болид Ligier, кстати, сгорел на предыдущем этапе), а также у экипажа № 21 Balchug Racing (который не примет участие в пятом этапе, по предварительной информации), а также теоретически они есть и у экипажа № 31 Aimol Racing.

В классе GT Pro: в этом классе лидерство и три первых позиции в зачёте на сегодня у автомобилей GT Pro Touring (в подготовке TCR), автомобили GT3 из-за пропусков этапов и сходов конкуренции в классе не выдержали. Однако, на финальном этапе бой автомобилям GT Pro Touring дадут Porsche 911 GT3 (Ларионов, Смоляков, экипаж №25), а также два российских спорткара Rossa LM GT (Русинов, Мещеряков, экипаж №26) и прогрессирующая Marussia GT (Добрынина, Соловов, экипаж №7).

В классе GT на финальном этапе разрешится интрига в борьбе за лидерство в классе между экипажами Sportcar Racing Team №5 и Team Garis № 34, которых сейчас разделяет всего 10 очков. При этом, победа второй и второе место первой приведёт к равенству очков. Yadro Motorsport №16, вероятнее всего, потеряет 3-е место.

GT Light: в этом классе плотные очки в первой пятёрке и второе место у экипажа № 93 Arena Racing Team на автомобиле Mazda 3, которая практически в 1,5 раза по мощности двигателя слабее конкурентов, экипажей №36 Obagra Racing Team и №12 Наследие Моторспорт. Как говорится, стабильность – признак мастерства. Ожидаемый во время гонки дождь будет на стороне Экипажа 93 и может улучшить позиции экипажа Mazda Karting Academy №53.

Класс СN: Ситуация среди экипажей участников на автомобилях Shortcut практически предрешена. Даже если экипаж № 99 SUN ZORRO не заявится на этом этапе (пока его заявки нет у оргкомитета), экипаж практически останется лидером REC 2024 в своем классе. В то же время, прогноз организатора – это лишь прогноз организатора. Предстоящий этап покажет, чем завершится сезон REC 2024.

Для болельщиков приятным сюрпризом станет возвращение экипажа №71 команды KTM RT Russia на редком для России автомобиле КТМ X-Bow GT4 класса GT, пилоты Масленников и Гончаров. Экипаж вернулся в гонку после длительного перерыва с сезона 2023, вероятно автомобиль не мог выехать в гонку по логистическим причинам.

Новым экипажем 5 этапа REC стал тольяттинский экипаж № 113 команды RS Motorsport, выступающий в классе GT Light на автомобиле Mini Cooper. С появлением этого экипажа можно констатировать, что серия расширила географию участников до экипажей из Москвы и МО, Санкт-Петербурга, Новороссийска и Тольятти.

Вновь ожидается дебют российского суперкара Rossa команды G-Drive Rossa Racing Чемпиона мира по гонкам на выносливость Романа Русинова. На IV этапе серии экипаж был заявлен, но не вышел на старт. Роман Русинов прокомментировал снятие экипажа тем, что ему важно, чтобы автомобиль был максимально готов к гонке. Абсолютно новая машина должна быть подготовлена как можно более тщательно, однако, как любой новый спорткар, требует очень много доводок и испытаний. Организаторы надеются увидеть Rossa LM GT на старте, так как команда вновь подала заявку, но просят болельщиков отнестись к строительству спорткара с пониманием всей сложности процесса.

Для болельщиков на автодроме предусмотрена дополнительная программа. Зрители будут иметь возможность выйти на стартовую решетку для фотографий с болидами и пилотами серии, прогуляться по пит-лейн, наблюдая за работой команд в боксах, проехаться по трассе на гоночном такси или экскурсионном автобусе, где гид расскажет о каждом повороте и всей истории автодрома Moscow Raceway. Для маленьких болельщиков предусмотрена бесплатная детская комната, которую готовит каждый этап «Росгосстрах Жизнь», с трибуной с видом на стартовую решетку.

Организаторы советуют даже при сильном дожде посетить соревнования, тепло одеться и взять зонты. На автодроме есть крытые зоны трибуны и кафе. Так можно окунуться в обычную среду проведения гонок на легендарном немецком Нюрбургринге или бельгийском Спа Франкоршам, где непогода – неотъемлемая часть программы, делающая автогонки очень интересными.

Добраться до автодрома можно на личном автотранспорте, либо воспользовавшись услугами каршеринга Ситидрайв, который обеспечил конечную точку на автодроме, что экономит средства зрителей на время парковки.

Билеты на сайте www.superrace.ru