Пользуешься неположенным знаком «Инвалид»? Разоришься на штрафах

ОНФ: за повторную незаконную установку знака «Инвалид» нужно наказывать особо

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ужесточение административной ответственности, вплоть до лишения водительских прав, за повторную незаконную установку знака «Инвалид».

По словам авторов инициативы, на фоне роста стоимости парковочных мест не снижается число желающих воспользоваться льготами, которые государство предоставляет гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Они считают, что заведомо противозаконное использование знака «Инвалид» на автомобиле не должно наказываться лишь символическим штрафом.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева отметила, что логически и социально инициатива о введении санкции за повторное нарушение в виде незаконной установки знака актуальна, но необходимо более качественно проработать состав правонарушения и отразить его в кодексе корректно.

Екатерина Соловьева, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– На данный момент предлагается за парковку с незаконно установленным знаком «Инвалид» штрафовать повторно по статье за установку, хотя речь идёт об уже совершившемся факте установки, не имеющим никакого отношения к парковке.

На мой взгляд, было бы корректно ввести отдельную статью за парковку с незаконно установленным знаком «Инвалид», а уже потом заниматься «повторными» составами.

Нельзя уравнивать тех, кто незаконно паркуется на местах для инвалидов, с теми, кто делает это с незаконными знаками

Вместе с тем, по мнению Соловьевой, сам факт незаконной установки знака при правовом применении неоднозначный, поскольку невозможно доказать, кто именно и когда его установил. Также не ясно, как должно наказываться непреднамеренное правонарушение, в случае, когда знак действительно был установлен при перевозке инвалида, но после владелец ТС, например, забыл его снять.

Кроме того, эксперт считает, что некорректно уравнивать водителей, паркующихся незаконно на местах для инвалидов, с теми, кто паркуется там с незаконно установленными знаками. Во втором случае это более тяжкое правонарушение, поскольку субъект сознательно обманывает государство.

Наказывать за противозаконное использование знака «инвалид» нужно отдельно и более строго, считает эксперт.