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На АВТОВАЗе ответили, ждать ли полноприводную Lada Vesta

АВТОВАЗ: выпускать Lada Vesta с полным приводом нерентабельно

Автомобили Lada Vesta, Granta и Largus не получат систему полного привода, поскольку это нерентабельно.

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«В разные годы и разными людьми проводился анализ рынка, который показал, что в бюджетной ценовой нише выпуск полноприводных легковушек нерентабелен, ибо отсутствует достаточный спрос. Точка», – пояснили на предприятии, отвечая на вопрос о возможности оснащения легковых моделей АВТОВАЗа полным приводом.
Lada Vesta
Lada Vesta

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При этом в компании привели в пример иностранных конкурентов, которые, в том числе, выпускались в РФ.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

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Источник: Telegram-канал «Поладим с LADA»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 10
02.10.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54