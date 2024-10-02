На АВТОВАЗе ответили, ждать ли полноприводную Lada Vesta

АВТОВАЗ: выпускать Lada Vesta с полным приводом нерентабельно

Автомобили Lada Vesta, Granta и Largus не получат систему полного привода, поскольку это нерентабельно.

«В разные годы и разными людьми проводился анализ рынка, который показал, что в бюджетной ценовой нише выпуск полноприводных легковушек нерентабелен, ибо отсутствует достаточный спрос. Точка», – пояснили на предприятии, отвечая на вопрос о возможности оснащения легковых моделей АВТОВАЗа полным приводом.

Lada Vesta

При этом в компании привели в пример иностранных конкурентов, которые, в том числе, выпускались в РФ.

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Источник: Telegram-канал «Поладим с LADA»