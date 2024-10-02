В столице поддерживают развитие такси и каршеринга

Правительство Москвы выделит 450 млн рублей на развитие такси и каршеринга

С 2012 года Департамент транспорта Москвы оказывает таксомоторным компаниям прямую финансовую поддержку — выдает субсидии на обновление автопарка.

В этом году, как и в прошлом, Правительство Москвы выделит 450 млн руб. на развитие такси и каршеринга. Деньги направят на обновление автопарка и покупку современных моделей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– С 2012 года мы выдаем компаниям такси субсидии на компенсацию части затрат от покупки автомобилей по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. За 12 лет перевозчики получили 2,25 млрд руб. и приобрели более 78 тыс. машин. С 2018 года прямую финансовую поддержку от города получают и операторы сервисов аренды автомобилей. За 6 лет им выделили 1,2 млрд руб., на которые они закупили 54 тыс. новых машин. Благодаря такой поддержке москвичи передвигаются на современных и надежных авто. Это повышает безопасность поездок.

Кто может получить субсидию?

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий таксомоторные перевозки или предоставляющий услугу каршеринга, зарегистрированный в Москве.

Заключен договор лизинга и (или) кредитный договор.

Не включен в реестр иноагентов, экстремистов и лиц, распространяющих оружие массового поражения.

Нет задолженности по уплате обязательных платежей в бюджет и по договорам лизинга/кредита.

Физическое лицо с оформленной самозанятостью.

Есть разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы.

Передает данные об автомобилях в ЕРНИС.

Есть парковочное разрешение (за исключением электромобилей).

На покупку какого автомобиля можно получить субсидию?

Автомобиль не ниже экологического класса «Евро 5», и его стоимость не превышает 5 млн рублей (с учетом НДС).

Электромобиль стоимостью не более 10 млн рублей.

Сборка автомобиля с ДВС должна быть осуществлена на территории России, а электромобиля - в Москве.

С даты изготовления легкового автомобиля прошло не более 3 лет (на момент заключения договора лизинга/кредита).

Автомобиль интегрирован в РНИС и имеет цветографическую окраску, утвержденную Департаментом транспорта г. Москвы..

Подать заявку можно с 1 по 8 ноября включительно.

С полным перечнем необходимых документов можно ознакомиться на Едином Транспортном Портале в разделе «Бизнес», «Льготы и субсидии».