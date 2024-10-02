Китайский автопром обложили пошлинами: Пекин грозит ответными мерами

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Власти Канады ввели повышенные пошлины на все электромобили из Китая

Правительство Канады ввело с 1 октября 2024 года тарифы в размере 100% на все электромобили из Китая, включая грузовой транспорт и автобусы. Об этом говорится в официальном сообщении властей страны.

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«26 августа 2024 года федеральное правительство объявило о введении 100% дополнительного налога на все электромобили китайского производства с 1 октября 2024 года», – говорится в тексте документа.

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Кроме того, с 22 октября текущего года вступит в силу решение Оттавы о введении налога в 25% на импорт стальной и алюминиевой продукции из Китая.

Напомним, о введении тарифов на импорт электрокаров и на ввоз стали и алюминия из Китая премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил еще в августе 2024 года.

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Решение властей Трюдо обосновал защитой канадских интересов, так как «Китай не играет по тем же правилам, что и другие страны». В МИД Китая уже отреагировали на решение канадского правительства, официальный представитель ведомства Линь Цзянь, в частности, заявил, что действия Оттавы негативно повлияют на торгово-экономические отношения между странами. Цзянь охарактеризовал решение Оттавы типичным протекционистским подходом.

Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 13
02.10.2024
Фото:Depositphotos
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