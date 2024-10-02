Специалист рассказал о способах сэкономить при покупке авто

Денис Мигаль: можно сэкономить до 300 тысяч рублей при покупке авто у дилера

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh, Денис Мигаль, поделился способами экономии при покупке новых и подержанных автомобилей.

Для новых машин Мигаль рекомендовал воспользоваться дисконтами от дилеров. В настоящее время специальные условия импортеров позволяют сэкономить от 210 до 300 тысяч рублей. Он также отметил, что покупка у надежного дилера открывает доступ к дополнительным программам, включая трейд-ин.

Кроме того, Минпромторг продлил программы государственной поддержки для сотрудников здравоохранения и образования, позволяя им приобретать новые автомобили с 20-процентной скидкой, а для жителей Дальнего Востока — с 25-процентной.

При выборе подержанного автомобиля эксперт советует обращаться к площадкам с широким ассортиментом, чтобы сравнить предложения от разных компаний.

Мигаль подчеркнул важность мониторинга цен не только в своем регионе, так как в крупных городах, например, в Санкт-Петербурге, они могут значительно отличаться в большую сторону от цен в регионах, таких как Тюмень.

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Источник: Лента.ру