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УАЗ обновил внедорожник Хантер

УАЗ начал продажи внедорожника Хантер с мотором Евро-5

Старейший внедорожник УАЗа под названием Хантер получил модернизированный мотор, соответствующий нормам Евро-5. Такой автомобиль на 20 тыс. дороже машины с мотором Евро-2.

УАЗ Хантер
УАЗ Хантер
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Базовый Хантер в исполнении Base Fleet с двигателем Евро-5 стоит 1,53 млн рублей, а цена топовой версии «Экспедиция» составила 1,84 млн рублей. Цены аналогичных автомобилей с мотором Евро-2 составляют 1,51 и 1,82 млн рублей соответственно.

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С повышением экологического класса двигателя поменялось и его обозначение: версия Евро-2 маркируется как ЗМЗ-40911, а версия Евро-5 — ЗМЗ-409051. При этом мощность в обоих случаях одинакова: она равна 112 л.с. Оба мотора сочетаются с 5-ступенчатой МКП BAIC. Привод полный.

Ранее «За рулем» перечислил самые доступные новые модели Toyota в России.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 1
02.10.2024
Фото:УАЗ
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Отзывы о УАЗ Hunter ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Hunter  2014
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.
Недостатки:
дорогой при покупке
Комментарий:
нет
+4