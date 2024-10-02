УАЗ обновил внедорожник Хантер

УАЗ начал продажи внедорожника Хантер с мотором Евро-5

Старейший внедорожник УАЗа под названием Хантер получил модернизированный мотор, соответствующий нормам Евро-5. Такой автомобиль на 20 тыс. дороже машины с мотором Евро-2.

УАЗ Хантер

Базовый Хантер в исполнении Base Fleet с двигателем Евро-5 стоит 1,53 млн рублей, а цена топовой версии «Экспедиция» составила 1,84 млн рублей. Цены аналогичных автомобилей с мотором Евро-2 составляют 1,51 и 1,82 млн рублей соответственно.

С повышением экологического класса двигателя поменялось и его обозначение: версия Евро-2 маркируется как ЗМЗ-40911, а версия Евро-5 — ЗМЗ-409051. При этом мощность в обоих случаях одинакова: она равна 112 л.с. Оба мотора сочетаются с 5-ступенчатой МКП BAIC. Привод полный.

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Источник: Автоновости дня