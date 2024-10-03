Очередная отзывная кампания затронет автомобили известной марки

Stellantis отзывает более 150 тысяч гибридов Jeep Wrangler и Grand Cherokee

Американский производитель Stellantis анонсировал отзыв гибридных автомобилей марки Jeep. Кампания охватит более 150 тысяч автомобилей Jeep Wrangler и Grand Cherokee из-за угрозы возгорания. Об этом пишут зарубежные таблоиды.

Речь идет об отзыве 154 тысяч экземпляров внедорожников Jeep Wrangler 4xe, выпуска с 2020 по 2024 годы, и Jeep Grand Cherokee 4xe, выпущенных в период с 2022 по 2024 годы.

Причиной отзыва указаны установленные 13 случаев возгорания данных автомобилей. Согласно информации автоконцерна, риск возгорания снижается при разрядке аккумулятора. Всем владельцам Jeep рекомендовано не оставлять автомобили в закрытые гаражи.

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Источник: fr.motor1.com