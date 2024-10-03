Удачный мотор, кузов не ржавеет, оснащение богатое – хороший хэтч за 800 т.р.

Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно выбрать Kia Ceed второго поколения

Не все компактные хэтчбеки одинаково живучи – такую мысль ставит во главу угла эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. И пробует разобраться: какие из пятидверок сохраняют запас прочности спустя сотню тысяч километров, а какие можно на вторичке не рассматривать вовсе.

Kia Ceed II

Конечно, китайские машины отметаются сразу – по причине полной неликвидности. А вот один из по-настоящему интересных вариантов в диапазоне 700-800 тысяч рублей – это Kia Ceed второго поколения. За эти деньги у вас будет машина первых лет выпуска – 2012-13 годов с пробегом от 120 тысяч км.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Неудачных агрегатов нет. Атмосферники G4FA/G4FG 1.4 (100 л. с.) и 1.6 (129 л. с.) – конструктивные близнецы, различаются ходом поршня. Серьезные поломки исходят от небрежного отношения к эксплуатации. Так, задиры цилиндров могут быть следствием разрушения сот нейтрализатора, если его вовремя не заменить.

Мотор 1.4 сочетается только с механикой, 1.6 – с МКП или гидроавтоматом A6GF1. У механики часто текут сальники. Ресурс всех агрегатов свыше 250 тысяч км. Подвеска нежная и неважно переносит скверные дороги. Часто перегорают лампочки, быстро изнашиваются сиденья.

Kia Ceed II

Но для бюджетной машины Ceed прекрасно оснащен, ржавеет неспешно, а ремонт его отлажен и сравнительно недорог, резюмирует эксперт.

Словом, даже на второй сотне тысяч километров Сид второго поколения остается вполне приличной машиной. Однако, если вдруг вам не люб «кореец», мы собрали для вас еще шесть вполне приличных вариантов пятидверок дешевле миллиона. Изучайте на здоровье!