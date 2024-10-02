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Автоэксперты напомнили, сколько стоил популярный «японец» 3 года назад

Эксперты выяснили, на сколько подорожал в России Toyota RAV4 за последние 3 года

Эксперты автоотрасли сравнили прайс-листы 2021 года с актуальными ценами на автомобиль Toyota RAV4. Японские машины теперь завозятся на российский рынок по схеме параллельного импорта.

Toyota RAV4
Toyota RAV4
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Выяснилось, что самой продаваемой в России моделью бренда Toyota в октябре 2021 года был кроссовер Toyota RAV4. Его сборку еще три года назад осуществляли на производственных мощностях в Петербурге. Причем тогдашние цены стартовали от 2,152 млн. рублей.

Модель на авторынке РФ предлагалась с бензиновым мотором семейства Dynamic Force рабочим объемом 2,0 и 2,5 литра, мощностью 150 и 200 л. с. соответственно.

Интерьер Toyota RAV4
Интерьер Toyota RAV4

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В настоящее время официальные Toyota RAV4 в российских автосалонах уже не продают. Их место заняли автомобили в топовых версиях с полным приводом, завозимые по схеме параллельного импорта. Причем найти Toyota RAV4 дешевле 4,7 млн. рублей у дилеров не получится. Другими словами, цены на эту модель выросли на 2,548 млн. рублей, констатируют эксперты.

Источник: Autonews

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
02.10.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+22