Автоэксперты напомнили, сколько стоил популярный «японец» 3 года назад

Эксперты выяснили, на сколько подорожал в России Toyota RAV4 за последние 3 года

Эксперты автоотрасли сравнили прайс-листы 2021 года с актуальными ценами на автомобиль Toyota RAV4. Японские машины теперь завозятся на российский рынок по схеме параллельного импорта.

Toyota RAV4

Выяснилось, что самой продаваемой в России моделью бренда Toyota в октябре 2021 года был кроссовер Toyota RAV4. Его сборку еще три года назад осуществляли на производственных мощностях в Петербурге. Причем тогдашние цены стартовали от 2,152 млн. рублей.

Модель на авторынке РФ предлагалась с бензиновым мотором семейства Dynamic Force рабочим объемом 2,0 и 2,5 литра, мощностью 150 и 200 л. с. соответственно.

Интерьер Toyota RAV4

В настоящее время официальные Toyota RAV4 в российских автосалонах уже не продают. Их место заняли автомобили в топовых версиях с полным приводом, завозимые по схеме параллельного импорта. Причем найти Toyota RAV4 дешевле 4,7 млн. рублей у дилеров не получится. Другими словами, цены на эту модель выросли на 2,548 млн. рублей, констатируют эксперты.

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Источник: Autonews