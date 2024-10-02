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А вы знаете, сколько россиянин отдаст средних зарплат на покупку авто?

Россия заняла 11-е место в рейтинге по доступности отечественного автомобиля

Россия вошла в рейтинг мировых держав по доступности автомобилей для населения, заняв 11-е место. Всего насчитывается 25 стран с развитым автомобилестроением, и наша страна занимает место в первой половине рейтинга.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Специалисты проанализировали открытые данные и выяснили, что первые места по доступности занимают отечественный автопром в Японии, Франции и Южной Корее. В этих странах их жителям потребуется 5,1, 6,5 и 7,6 месячных зарплат соответственно на покупку нового автомобиля.

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В топ-5 вошли и США, там этот показатель равен 7,8, а также Малайзия – 7,96, а в десятку вошли Италия (11,6), Испания (13,66), Китай (13,69), Румыния (14,5) и Германия (14,99).

Чтобы купить новый автомобиль жителю России, ему понадобится выложить 15,2 средних зарплаты. А самые дорогие машины для своих соотечественников продаются в Чехии, Британии, Нигерии, Индии, Швеции и Узбекистане.

«Самая высокая средняя стоимость популярных отечественных авто оказалась в Швеции – Volvo XC40 обойдется в 57,8 тысячи долларов. В тройку также вошли Германия, где самые продаваемые модели Volkswagen, BMW или Mercedes-Benz можно будет купить примерно за 57,4 тысячи долларов, и Великобритания со средней ценой на базовые комплектации Land Rover Defender 110 и пятидверного Mini Cooper в 53,9 тысячи долларов», – уточняют аналитики.

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В своих вычислениях аналитики использовали актуальные минимальные расценки на наиболее востребованную модель среди трех лидирующих отечественных торговых марок 2024 года. Затем определялось среднее значение и проводился расчет, сколько средних месячных доходов необходимо жителю страны, чтобы накопить на покупку отечественного автомобиля.

Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 37
02.10.2024
Фото:Depositphotos
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