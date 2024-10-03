Поправки в закон о такси упростят вход в профессию и снизят цены для клиентов

Петр Шкуматов: путевые листы в такси - атавизм, от которого пора избавиться

Подготовлен проект поправок в действующий закон о такси, в котором, среди прочего, предлагается ввести запрет на необоснованное повышение цен во время чрезвычайной ситуации (ЧС) и природных катаклизмов, отменить ежедневные медосмотры и разрешить водителям самостоятельно проводить осмотр автомобиля после прохождения специальных курсов.

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов считает, что озвученные предложения заслуживают безусловной поддержки и ведут к фактической отмене путевых листов в такси.

Он подчеркнул, что путевые листы в современном такси очевидный атавизм, от которого пора избавиться - в них давно нет необходимости.

Кроме того, по словам эксперта, предложен ряд нововведений, которые упростят вход в профессию для самозанятых водителей на своих автомобилях.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов»:

– Больше не нужно будет красить машину в определенный цвет или как-то особенно оформлять салон. Это привлечет больше водителей в отрасль. Для тех, кто хочет подрабатывать в такси время от времени, предлагают ввести простое онлайн-страхование через агрегатор, и, скорее всего, этим водителям не придется вносить свои машины в специальные реестры перевозчиков. Это очень удобно для тех, кто хочет иногда подвозить пассажиров.

В заключение эксперт добавил, что все эти изменения сделают вход в профессию дешевле и проще, особенно для самозанятых и подработчиков. В результате предложение на рынке возрастет, цены снизятся, а качество услуг станет выше.