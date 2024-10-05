Фура в дрифте, горящий БЕЛАЗ и легендарный мост глупости – фееричная подборка!

На видео собрали безумные ситуации с водителями грузовиков за последнее время

Профессия водителя дальнобойного грузовика настолько удивительна, специфична и богата на события (как бы ни казалась вам монотонной многокилометровая поездка за рулем фуры), что публикация видео с их дорожными приключениями – процесс поистине бесконечный. Некоторые случаи с дальнобойщиками действительно потрясают весь мир, некоторые – заставляют смеяться, а иные – восклицать от страха.

Взять, например, случай в Китае, который уже долгое время вызывает споры, как и многие другие подобные ситуации. Мокрая от дождя трасса, по которой на хорошей скорости идет тягач с цистерной, а с примыкания на трассу выкатывается белый седан...

Дальнобой делает движение рулем и пускает тягач и цистерну в сложный занос – сцепка складывается и скользит в безумном дрифте мимо (!) беспечного седана, оказываясь от него буквально в миллиметрах. В чем же спор? Да в том, что водитель легковушки в какой-то момент сворачивает и не выезжает на полосу. Так, может, дальнобою не стоило париться?

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Источник: ПРО Технику