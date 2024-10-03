Европейские автоконцерны грозят ЕС убытками из-за введения пошлин против Китая
Немецкий автопроизводитель BMW призывает Бундестаг проголосовать против повышения тарифов Евросоюза на импорт китайских электромобилей. Об этом пишут зарубежные таблоиды.
«Дополнительные пошлины наносят ущерб компаниям, работающим в этой стране, и могут спровоцировать торговый спор, в котором не будет победителей», – выразил убежденность генеральный директор BMW Оливер Ципсе.
Он считает, что власти ФРГ «должны занять четкую позицию» и не поддерживать повышение тарифов. Государства ЕС в пятницу, 4 октября, проведут голосование по вопросу об окончательном введении пошлин до 45% на импорт китайских электрокаров. Для принятия этого решения необходимо поддержка 15 из 27 стран евросообщества, это 65% его населения.
Представители руководства ФРГ ранее дали понять, что Берлин воздержится от голосования. Немецкие политики надеются, что их примеру последует значительное число стран ЕС. Отмечается, что в вопросе введения тарифов на электромобили из КНР Бундестаг возлагает надежды на переговоры между Брюсселем и Пекином.
Напомним, с 1 октября 2024 года правительство Канады ввело тарифы в размере 100% на все электромобили из Китая, включая грузовой транспорт и автобусы.
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Источник: bloomberg.com