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Европейские автоконцерны грозят ЕС убытками из-за введения пошлин против Китая

BMW призывает Бундестаг саботировать повышение пошлин на электромобили из Китая

Немецкий автопроизводитель BMW призывает Бундестаг проголосовать против повышения тарифов Евросоюза на импорт китайских электромобилей. Об этом пишут зарубежные таблоиды.

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«Дополнительные пошлины наносят ущерб компаниям, работающим в этой стране, и могут спровоцировать торговый спор, в котором не будет победителей», – выразил убежденность генеральный директор BMW Оливер Ципсе.

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Он считает, что власти ФРГ «должны занять четкую позицию» и не поддерживать повышение тарифов. Государства ЕС в пятницу, 4 октября, проведут голосование по вопросу об окончательном введении пошлин до 45% на импорт китайских электрокаров. Для принятия этого решения необходимо поддержка 15 из 27 стран евросообщества, это 65% его населения.

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Представители руководства ФРГ ранее дали понять, что Берлин воздержится от голосования. Немецкие политики надеются, что их примеру последует значительное число стран ЕС. Отмечается, что в вопросе введения тарифов на электромобили из КНР Бундестаг возлагает надежды на переговоры между Брюсселем и Пекином.

Напомним, с 1 октября 2024 года правительство Канады ввело тарифы в размере 100% на все электромобили из Китая, включая грузовой транспорт и автобусы.

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Источник: bloomberg.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
03.10.2024
Фото:Depositphotos
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