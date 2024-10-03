Российский завод по производству шин сменил владельца

«Севергрупп» приобрела пакет акций российского производителя шин «Кордиант»

Российская компания «Севергрупп» анонсировала приобретение у холдинга S8 Capital пакета акций группы компаний «Кордиант» – производителя шин, автокомпонентов, термотехники и электроинструментов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сумма сделки не раскрывается, согласно релизу, «Севергрупп» получила права на диверсифицированный портфель брендов ГК «Кордиант». Линейку легковых шин составляют Cordiant, Tunga, Torero, Gislaved, а линейку грузовых – Cordiant Professional и Tyrex. В числе остальной продукции – «Метеор Авто», «Метеор Термо» и «Метеор Тех».

«Севергрупп» получила право собственности на активы с 1 октября 2024 года. Сделка была одобрена антимонопольными органами. «В перспективе на базе "Кордиант" "Севергрупп" видит потенциал для дальнейшего развития на рынке шин и автокомпонентов. На предприятиях работает около 8 тыс. человек», – говорится в тексте сообщения компании.

Напомним, инвестиционное подразделение «Севергрупп» – «Севергрупп инвестиции» активно интересуется рынком товаров для автомобилестроительной отрасли. Компания уже приобрела 19,91% платформы по торговле автозапчастями для автомобилей иностранных брендов «Автостэлс», сделка рассматривается как часть плана консолидации и выхода на IPO.

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Источник: t.me/severstal