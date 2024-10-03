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2-литровый мотор, 178 л.с., вариатор – этот седан в надежности не уступит Toyota Camry

В РФ поступили в продажу новые седаны Toyota Avalon по цене от 3,6 млн рублей

В России начали продавать новые седаны Toyota Avalon, цены на которые стартуют от 3,6 млн рублей. Это предложение подойдет тем, кто ищет альтернативу привычной Toyota Camry.

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Toyota Avalon
Toyota Avalon

Компания из Владивостока привезет под заказ седан 2023 года выпуска за указанную сумму.

Модель оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 178 л.с., вариатором Direct Shift и передним приводом.

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Хотя состав комплектации не раскрыватеся, ожидается, что она включает датчики света, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, бесключевой доступ и мультимедийную систему с сенсорным дисплеем.

Двухлитровые Avalon 2022 года предлагаются и официальным дилером из Саратова по цене от 3 650 000 рублей. Более мощная версия с 2,5-литровым мотором на 209 л.с. стоит от 3 925 000 рублей, доступна только под заказ.

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Седан Toyota Avalon начали завозить в Россию по параллельному импорту в 2022 году как альтернативу ушедшей Camry, при этом автомобиль превышает ее по длине и колесной базе.

Обе модели построены на одной платформе GA-K семейства TNGA, что обеспечивает им схожие ходовые качества.

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Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 8
03.10.2024
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