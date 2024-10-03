Знакомый семейный японский кроссовер вернулся в Россию: известна цена

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В РФ в продажу поступили кроссоверы Mitsubishi Outlander по цене от ₽3,5 млн

В Россию по альтернативным каналам привезли Mitsubishi Outlander четвертого поколения по цене от 3 740 000 рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

За столько в российской столице продают переднеприводный экземпляр 2023 г. в. Автомобиль с тканевым салоном предлагается в комплектации Style Edition. Она включает среди прочего двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультифункциональный руль и другое.

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Еще один автомобиль 2023 г. в. в той же комплектации предлагают за 3 800 000 рублей в Туле, а более «богатый» вариант за 3 990 000 рублей продается в Самаре. У такого варианта комбинированная отделка сидений из кожи и алькантары, полностью цифровая панель приборов и множество других опций.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Официально представленные в России «китайцы» обычно дороже. Например, кроссовер Geely Monjaro с учетом прямой скидки стоит от 4 126 990 рублей, а переднеприводный Chery Tiggo 8 Pro Max предлагают за 3 910 000 рублей.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

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В Москве полноприводный Mitsubishi стоит от 4 100 000 рублей, а у официального дилера автомобиль предлагают за 4 490 000 рублей. Под капотом всех автомобилей 1,5-литровый 163-сильный турбомотор и вариатор. Модификация с 2,5-литровым атмосферником на 184 силы стоит от 4 690 000 рублей.

Ранее «За рулем» перечислил лучшие недорогие полноприводные иномарки по цене 2,5-3 млн рублей.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 7
03.10.2024
Фото:Mitsubishi
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